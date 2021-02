5 mooie wandelroutes om met het gezin te ontdekken tijdens de krokusvakantie

Wandelen is niet alleen goed voor lichaam en geest, het is ook de perfecte manier om wat qualitytime te hebben met het gezin. Maar waar moet je nog heen als jullie de voorbije maanden al zo veel gestapt hebben dat jullie alle wandellussen in de buurt van buiten kennen? Vijf tips.

Antwerpen: Vossenstrekenroute ‘De Merode’

Landschapspark De Merode omvat vier bosrijke gebieden in het zuidoosten van de provincie Antwerpen: Hertberg, Sterschotsbos, Varenbroek en Helschot. Aan wandelmogelijkheden is hier dus geen gebrek! Als je niet kan kiezen uit de talrijke knooppuntenroutes en kinderen tussen 5 en 12 jaar hebt, raden wij de Vossenstrekenroute van 3,1 km aan die vertrekt aan Afspanning Den Eik in Laakdal. Download hiervoor de app Vossenstreken en laat jullie virtueel leiden door buitenbaas Robin. Hij overlaadt jullie onderweg met weetjes en leuke opdrachten.

Limburg: Vlinderwandeling Kattenbos

Een andere kindvriendelijke tocht is de Vlinderwandeling in het Lommelse Kattenbos. De lus van 2,2 km toont jonge stappertjes hoe een rups verandert in een pop en dan evolueert tot vlinder, aan de hand van betoverende kunstwerken van Will Beckers. Hebben jullie nadien nog energie over? Geen zorgen, aan dezelfde parking in de Zandstraat starten nog twee langere bewegwijzerde boswandelingen van 6,5 en 9,4 km.

Oost-Vlaanderen: Moervaartvallei en Grenspark Groot Saeftinghe

Eind oktober werden de nieuwe wandelnetwerken Moervaartvallei en Grenspark Groot Saeftinghe onthuld in het Waasland. Samen zijn ze goed voor maar liefst 420 km aan bewegwijzerde wandelpaden, waaruit je een tocht op maat kan samenstellen. Langs de Moervaart is het provinciaal domein Puyenbroeck een uitstekende uitvalsbasis voor gezinnen. Gaan jullie wandelen in het Grenspark, dan is het spookachtige Doel een bijzonder én fotogeniek vertrekpunt.

Vlaams-Brabant: Grote Ge(k)te

Wandelgebied ‘De Grote Ge(k)te’ in de Grote Getevallei is een paradijs voor kinderen. Het Avonturenpad dat zich hier uitstrekt over 3,7 km laat jullie kennismaken met de biodiversiteit in de streek en omvat een speelbos met spectaculaire hangbrug. Het wandelnetwerk Getevallei werd afgelopen zomer trouwens uitgebreid met 260 km aan nieuwe, virtuele trajecten. Als het even geleden is dat je hier hebt gewandeld, loont het dus zeker om opnieuw op verkenning te gaan.

West-Vlaanderen: Nieuwenhovebos

Op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen kreeg het wandelnetwerk Bulskampveld onlangs een update. Voortaan geniet je hier van 225 km aan wandelplezier, in plaats van de vertrouwde 150. De leukste uitbreiding voor jonge wandelaars is ongetwijfeld ‘Expeditie Bulskampveld Nieuwenhovebos’. Deze lus van 2,7 km met originele klim- en speeltuigen katapulteert jullie op slag terug naar de bronstijd. Daarnaast zijn er nog vier andere ‘Expeditie Bulskampveld’-routes te ontdekken in het Brugse Ommeland.

Vergeet je mondmasker niet

We raden aan om op voorhand te controleren of er in de gemeente waar je gaat wandelen een mondmaskerplicht geldt. Op drukke plaatsen moet iedereen boven 12 jaar sowieso een mondmasker dragen, dus vergeet niet om jullie mondmasker altijd mee te nemen voor het geval dat jullie andere wandelaars tegenkomen.

