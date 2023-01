40 % meer faillissementen in bouw, groei bijna stilgevallen

In totaal kwamen er in ons land vorig jaar 13.965 bouwbedrijven bij, de meeste in Vlaanderen (73,6 %) en actief in de residentiële woningbouw (21 %). Het waren er bijna 3.000 minder dan in 2021. En maar liefst 11.271 firma’s gaven er de brui aan (62 % in Vlaanderen), waarvan iets meer dan 2.000 door een faillissement, wat een toename van 41,8 % betekende. Bouwfederatie Embuild kwam tot die conclusie na analyse van de cijfers van handelsinformatiekantoor Trends Business Information. Eind 2022 telde ons land 162.619 zelfstandigen en bedrijven actief in de bouw.