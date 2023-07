4 x plezier voor grote mensen: van deze pretparken leven ook volwassenen op

HLN ShopSta je te popelen om tijdens je vrije dagen de pretparken af te schuimen? Daar hoef je geen puisterige puber of krijsend schoolkind voor te zijn. Ook op (mentaal) volwassen leeftijd is zo'n bezoekje op tijd en stond ten zeerste aangeraden, want voor een stevige portie fun is niemand ooit te oud. Speciaal voor de grootste fans van kicks en thematisch entertainment licht HLN Shop vier pretparken uit.

Nostalgie in een nieuw jasje

Een pretpark dat je wellicht een shot nostalgie bezorgt, is Bobbejaanland in de Antwerpse Kempen. Maar het blijft niet bij mijmeren alleen, ‘het plezantste land’ staat evenzeer garant voor een stevige adrenaline-injectie. Daarvoor zorgen niet minder dan zeven bloedstollende rollercoasters, zoals de Fury die je tegen dik 106 km/u de lucht in knalt. Ook de beruchte Sledgehammer mag je niet missen. Deze reuzegrote pendel slingert je heen en weer tot je ondersteboven hangt.

Mag het nog wat meer zijn? Waag je dan aan een vrije val in de Typhoon. Of zet je schrap voor een spetterende waterattractie, zoals de legendarische El Rio of Wild Water Slide. Een must-do nieuwkomer in dit rijtje is Terra Magma. Voor deze gloednieuwe attractie gaf Bobbejaanland zijn klassieker Indiana River een make-over en belooft je een dubbele dosis spanning in het hart van een vulkaan.



De 'Fury' in Bobbejaanland.

Cocktails en glijbanen

Kies je voor de totale verkoeling deze zomer? Stem dan af op een waterpark. Eén van de meest gesmaakte microparadijzen in deze categorie vind je net naast Walibi in Waver: Aqualibi. Je koppelt er een frisse duik aan oeverloos plezier dankzij onder meer een wildwaterrivier, reuzegolfbad en een ruime collectie duizelingwekkende glijbanen. Op één daarvan roetsj je op een grote rubberen band tegen wel 50 km/u het water tegemoet. En eind dit jaar plant het pretpark hier nog eens vier nieuwe glijbanen aan toe te voegen.

Even op adem komen doe je in de bubbelbaden of als een volleerde Caribische beachboy/-girl bij een tropische cocktail en een streepje salsa. Dat spaart je meteen een trip naar de Bahama’s uit.



Aqualibi krijgt er binnenkort vier nieuwe glijbanen bij.

Achtbaan van wereldformaat

Voor een topper met internationale faam moet je de grens over. Vergeet (Disneyland) Parijs en stel je gps in op de Duitse stad Keulen, waar op een tweetal uurtjes rijden van Brussel Phantasialand oprijst. Dit plezantste land bij onze oosterburen trakteert je op een magische ervaring vol sensatie en avontuur.

Eén van de paradepaardjes draagt de naam Taron en zorgt in de vijf continenten voor knikkende knieën als snelste ‘double-launch coaster’ van Europa en langste in zijn bouwstijl ter wereld. Ook de waterride Chiapas viel recent nog in de prijzen met een Golden Ticket Award voor beste waterattractie. De Deep in Africa - Adventure Trail wist het vorig jaar dan weer tot beste nieuwe attractie van Duitsland te schoppen.



Volledig scherm © ThinkStock

Vijf keer overkop

Je hoeft geen fan van Kabouter Plop te zijn om te genieten van een uitje naar Plopsaland. Ook voor wie niet (meer) in de mythische mannetjes gelooft, kan het bolwerk van de tv-kabouter en zijn vrienden een ware revelatie zijn.

In Plopsaland De Panne sta je immers oog in oog met de spectaculaire rollercoaster Ride to Happiness by Tomorrowland, recent verkozen tot beste nieuwe coaster van Europa. Als je een ritje aandurft, krijg je niet minder dan vijf loopings te verteren, terwijl je karretje ook nog eens helemaal rondtolt. Waaghalzen vinden verder zoal hun gading met een vlucht op de 70-meter hoge Nachtwacht-Flyer of een dolle rit met de coaster Anubis The Ride.



The Ride to Happiness by Tomorrowland.

