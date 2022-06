35 procent van de Vlamingen heeft weinig reisbudget: reisbloggers verklappen hoe je een goedkope last minute kan scoren

Hotelka­mers bijna 11 procent duurder, maar onze reisexpert geeft 9 bespaar­tips: “Via deze site kan het tot een derde goedkoper”

De stijgende inflatie laat zich overal voelen, dus ook in hotels. In april steeg de prijs van een hotelkamer in ons land volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, zelfs met gemiddeld 10,6 procent. Toch kun je ook hier nog op besparen. Onze reisexpert Johan Lambrechts geeft advies zodat je nergens te veel betaalt.

4 juni