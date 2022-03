35 procent van de mensen lijdt aan het 'ACHOO-syndroom': daarom moet je niezen als je naar de zon kijkt

Nu alles duurder wordt: Promoja­gers lanceert browser die je automa­tisch helpt besparen

Promojagers België lanceert een eigen browser die je automatisch helpt te besparen. “Het gaat om een gratis tool die nog niet bestond, ook niet in het buitenland”, vertelt oprichter Gunther Devisch van Promojagers België aan HLN. “Hij is er voor iedereen die wil besparen, maar geen tijd heeft om zelf promoties in het oog te houden. Ideaal op een moment dat de prijzen van gas, brandstof en bepaalde voedingsmiddelen de lucht in gaan.”

11:56