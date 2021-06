3 op de 4 krijgen ooit last van pijnlijke aambeien: proctoloog legt uit hoe je ze voorkomt

Verraadt de inhoud van je toiletpot iets over je gezondheid? Maag- en darmexpert geeft uitleg over je stoelgang

9 mei Wie af en toe eens kijkt naar zijn ontlasting in het toilet heeft ongetwijfeld al vastgesteld dat deze er niet altijd hetzelfde uitziet. Maar kan je stoelgang iets zeggen over je gezondheid? En wanneer is je ontlasting abnormaal? “4 op de 10 Belgen kampen met maagdarmklachten en 1 op de 5 heeft regelmatig last van constipatie”, zegt professor maag- en darmziekten Danny De Looze (UZ Gent). Hij legt uit wat een normale, gezonde stoelgang is én wat je kan doen om makkelijker naar het grote toilet te gaan.