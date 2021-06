3 keer scoren: in deze voetbalgames sta je zelf op het veld

MultimediaMisschien word je tijdens het aanstormende EK zodanig voetbalgek dat je tussen de geplande wedstrijden door een potje virtueel voetbal wil spelen. Of wil je de wedstrijden opnieuw spelen, met een uitkomst die je veel meer zint. Onze techredacteur oordeelt over spelplezier en kostprijs van de drie bekendste voetbalgames van het moment.

Football Manager 2021

Speel jij het spel liever achter de schermen? Het Japanse Sega brengt elk jaar een nieuwe versie van Football Manager op de markt. In die game ben je baas van je eigen voetbalteam, en neem je onder meer rekrutering, transfers, ploegopstelling en zelfs mediabeleid voor je rekening. Dit is een game die veel tijd en geduld vraagt. Je ziet een klein beetje actie op het veld, maar dan puur als uitkomst van jouw beslissingen. Bekijk Football Manager 2021 hier.

Pluspunten:

- Duik achter de schermen

- Gericht op strategie en beslissingen

Minpunten:

- Vraagt geduld en tijd

- Geen echte voetbalactie

Kostprijs:

Er zijn versies voor pc en Mac, Nintendo Switch en Xbox. De winkelprijs is circa 40 euro.

Volledig scherm FootballManager © Tweakers

FIFA 21

Ooit waren er massa’s voetbalgames van verschillende makers, maar sinds het Amerikaanse computerspelbedrijf Electronic Arts (EA) in 1993 met de FIFA-reeks startte, zijn al die andere gaandeweg naar de kleedkamers gestuurd. Wie vandaag een voetbalgame wil kopen, grijpt 8 op de 10 keer naar FIFA. De serie richt zich dan ook op een breed publiek, met onder meer de zaal- en straatvoetbalcomponent Volta en de succesvolle fantasievoetbal-module Ultimate Team. Een team van enkele honderden ontwikkelaars zorgt ervoor dat de game zeer realistisch aanvoelt. Tezelfdertijd is het ook een game waar je als nieuwe speler snel mee weg bent. Ook de emotionele kant van een match bijwonen, met name het geluid van joelende supporters, is in FIFA veel realistischer dan bij de concurrentie. Alleen maar lof dus? Dat ook niet, want de FIFA-reeks belandde de afgelopen jaren in een creatieve impasse. Editie 21 was in grote lijnen dezelfde game als FIFA 2020, en die was dan weer bijna dezelfde als FIFA 2019. Concurrent PES heeft de licentie op Euro 2021, dus de kans dat je EK-wedstrijden in deze game zult kunnen naspelen met de officiële ploegopstellingen dribbelt ergens tussen gering en onbestaand in. Bekijk FIFA 21 hier.

Pluspunten:

- Toegankelijk

- Goede fysieke simulatie

- Sfeervol

Minpunten:

- Laatste drie edities lijken sterk op elkaar

- Geen officiële content voor het EK

Kostprijs:

- Voor PlayStation 4, Xbox One of pc: circa 35 euro.

- Voor PlayStation 5 of Xbox Series: circa 60 euro.

Tip 1: Gezien de geringe vernieuwingen bij de laatste versies, kun je net zo goed een editie 20 of 19 tweedehands kopen. Dat geldt ook voor de versies voor de Nintendo Switch. Tip 2: Heb je ook piepjonge voetbalfans thuis rondlopen en zoek je een voetbalgame die niet te veel uitdaging vergt qua besturing? Dan ben je, ondanks het feit dat het officiële EK-rooster niet in de game zit, toch het best af met FIFA 21. In die game zit sinds drie jaar een One Button Mode, zodat compleet onbedreven spelers er ook plezier aan kunnen beleven.

Volledig scherm FIFA 21. © Tweakers

Efootball PES 2021

De tweede grote speler op de markt van de voetbalgames is Pro Evolution Soccer van de Japanse gamefabrikant Konami. Qua verkoopcijfers is dit de bankzitter van de twee: de nieuwe FIFA verkoopt ieder jaar ongeveer drie keer zo veel als de jaarlijkse PES-editie. De fans blijven er wel bij zweren, vooral omdat PES iets meer finesse vraagt in de besturing van de speler. Pro Evolution Soccer doet je als speler wat harder werken voor je goals. Het spel vraagt ook wat meer inzicht, speelt wat trager en verplicht je als speler om actief te zoeken naar gaten in de verdediging van de tegenstander. Kortom: niet echt een voetbalgame voor wie geen fanatieke speler is. Qua sfeer is het dan weer een veel drogere game dan FIFA, en ook Efootball PES 2021 was haast een kopie van editie 2020. Konami heeft wél een licentie-overeenkomst voor het EK, dus dit is de enige voetbalgame waarin de 55 nationale teams van het kampioenschap zitten. Bekijk Efootball Pes hier.

Pluspunten:

- Officiële EK-ploegopstellingen

- Gericht op tactisch spel

- Goedkoper

Minpunten:

- Niet erg toegankelijk

- Droge sfeer

- Laatste twee edities zijn bijna identiek

Kostprijs:

Er is geen PlayStation 5- of Xbox Series-uitvoering van Efootball PES 2021: alleen de last-gen-consoles worden bediend. Die versies kan je natuurlijk wel spelen op je eventuele PS5 of Xbox Series. De game kost circa 20 euro.

Volledig scherm EfootballPES © Tweakers

