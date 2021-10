“200.000 euro meer dan verwacht”: schrijnwerker Koen (38) valt bijna van zijn stoel als hij hoort hoeveel zijn zelf gerenoveerde huis waard is

“Er worden al volop achter­poort­jes bedacht”: fiscaal expert toont aan de hand van drie voorbeel­den of je best nu of na Nieuwjaar een huis koopt

12 oktober Stel je de aankoop van je huis best uit tot na 1 januari of haast je je nu net om snelsnel die verkoopakte getekend én geregistreerd te krijgen? En hoeveel scheelt het in je portemonnee? Onze geldexpert Michel Maus rekent aan de hand van drie concrete situaties voor je uit hoeveel verschil die timing maakt. Van vijf keer meer betalen als je niet wacht tot 15.000 euro meer als je wél wacht.