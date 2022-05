“2 op de 3 chronische mondademers kampt met erectieproblemen of een verminderd libido”: expert legt uit hoe je beter leert ademen

Ademen. We doen het de hele dag door, zo’n 10 tot 20 keer per minuut, zonder erbij na te denken. Door je manier van ademhalen bij te sturen, kan je stress verminderen en gezonder leven. In zijn boek ‘Adem’ leert yoga-expert Joachim Meire je stap voor stap hoe je met je adem je hele lichaam kan hacken.

Je kan je hart niet op commando vijftien slagen per minuut sneller doen kloppen, maar je kan wel doelbewust trager, dieper of oppervlakkiger ademen. “Je ademhaling is een van de weinige lichaamsfuncties die je bewust kan beïnvloeden”, zegt Joachim Meire, internationaal erkend yogadocent en auteur van Adem. “Precies die controle-optie maakt ademen zo interessant. Tot op vandaag gebruiken we onze ademhaling als een oeroud overlevingsmechanisme. Bij angst hou je de adem vast. Dat doe je ook wanneer je iets zwaars ­optilt, onder water duikt of in een stofwolk terechtkomt. Maar je kan je ademhaling ook gebruiken om je lichaam te hacken. In een maatschappij die gebukt gaat onder stress, is je ademhaling een bijzonder handige tool. Eentje die je bovendien altijd op zak hebt. Door eens diep te zuchten bijvoorbeeld, voel je de opgebouwde spanning in je lijf en hoofd instant wegvallen.”

Je ademhaling voorspelt je levensduur

“Goed werkende longen en een efficiënte ademhaling hebben een invloed op onze algemene gezondheid en kunnen zelfs voorspellen of we langer zullen leven”, benadrukt Meire. Dat blijkt uit de Amerikaanse Buffalo Health Study, waarbij wetenschappers meer dan duizend proefpersonen 29 jaar lang volgden. Ze brachten de zogenaamde 1-secondewaarde in kaart: het maximale luchtvolume dat proefpersonen in één ademteug konden uitblazen. Wat bleek? Hoe lager het uitgeblazen volume, hoe groter de kans om later een hartziekte te ontwikkelen.

“En toch polsen huisartsen zelden naar je manier van ademhalen. Vitale functies zoals je bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur krijgen veel aandacht, maar hoe vaak, hoe diep en hoelang je ademt blijft onderbelicht. Dat is jammer, want iedereen kan technieken aanleren om zijn ademhaling te verbeteren en zijn gezondheid op te ­krikken.”

Adem jij juist?

Ademen lijkt simpel, en toch doen velen het verkeerd. “Volgens wetenschappelijke artikels ademt zo’n 9,5 procent van de bevolking disfunctioneel. Dat cijfer stijgt tot 30 procent bij astmapatiënten en tot zelfs 75 procent bij mensen met een angststoornis.” Nochtans worden we allemaal geboren met perfecte ademhalingsvaardigheden. “Bij een baby zie je hoe het buikje opzwelt bij inademing. De onderste ribben zetten uit, het middenrif duwt de organen naar beneden en de buik bolt op. Zo ontstaat er maximale ruimte in de longen. Maar vanaf de leeftijd van vijf jaar evolueert dat natuurlijke ademhalingspatroon stilaan naar een disfunctionele ademhaling. Waarschijnlijk spelen stress, schooldruk en het vele stilzitten mee.”

Heel wat mensen ademen verticaal in plaats van horizontaal. “Ze gebruiken het bovenste deel van de longen. Je ziet hun schouders op en neer bewegen. Die hoge ademhaling is lang niet zo efficiënt, waardoor je ter compensatie sneller en vaker via de mond ademt om zo een grotere teug lucht binnen te happen. Maar door de mond ademen brengt je lichaam onbewust in een vecht-of-vluchtmodus. In de natuur ademen bijna alle dieren door de neus, behalve bij stress of ernstige ziekte.”

Ben je een overademer? Om te achterhalen of jij te snel en oppervlakkig ademt, heb je in principe een capnometer nodig. Die berekent de hoeveelheid CO2 bij het uitademen. Toch zijn er enkele signalen waarop je zelf kan letten. • Snurk je ’s nachts?

• Adem je tijdens je slaap met de mond open?

• Merk je dat je vooral verticaal ademt, met het bovenste deel van je longen?

• Zucht je regelmatig? Af en toe zuchten is normaal (we doen het elk uur ongeveer vijf keer), maar als het echt ­opvalt, kan je een overademer zijn.

• Heb je geregeld last van je longen? Een verstopte neus, vernauwde luchtwegen, duizeligheid of een ijl hoofd?

• Hoor je in rust je eigen ademhaling?

Nefast voor seksleven en immuniteit

Ook in bed blijkt mondademhaling een miskende stoorzender. “Een arts uit Qatar onderzocht 120 getrouwde mannen, allemaal chronische mondademers. Wat bleek? 67,5 procent van hen kampte met erectieproblemen of een verminderd libido. Het verband was het sterkst bij mannen jonger dan 50. Een van de verklaringen is dat seksuele problemen vaak met een verhoogd stressniveau samengaan.”

Mondademen heeft trouwens nog meer vervelende effecten. “Het verlaagt de hoeveelheid stikstofdioxide in je lichaam, een gas dat bij het ademen in de neus geproduceerd wordt en een verwijdend effect heeft op de haarvaten. Stikstofoxide helpt om je bloedvaten gezond en flexibel te houden en een hoge bloeddruk te voorkomen. Het speelt ook een belangrijke rol bij je immuniteit. Het vormt de hulptroepen die virussen moeten uitschakelen en ook parasieten en zelfs tumoren bestrijden. Mondademen zou ook meespelen bij slecht slapen en ­vermoeidheid. Het droogt bovendien je mond uit, waardoor de antibacteriële werking achteruitgaat en je sneller gaatjes kan krijgen.” Bij een neusademhaling produceer je vanzelf meer stikstofdioxide én kan je heel wat kwaaltjes voorkomen.

Het gevaar van snel ademen

Je ademhaling is samen met je hartslag een van de vitale systemen in je lichaam. “Ademen voorziet je cellen van zuurstof. Bij het verbranden van zuurstof in de cellen komt CO2 vrij, een belangrijk restproduct. Koolstofdioxide verwijdt namelijk de bloedvaten en gladde spieren in de luchtwegwanden.” Ons lichaam streeft naar een evenwicht tussen die gassen, maar daar wringt het schoentje: wie te snel ademt, ademt dus ook meer CO2 uit. “En met minder CO2 in je lichaam vernauwen de bloedvaten. Dat kan zich ook voordoen in de hersenen, waardoor je een ijl gevoel krijgt. Vaak horen er ook tintelingen in vingers en tenen bij. Vernauwde bloedvaten doen de huidtemperatuur dalen, wat verklaart waarom je sneller koude vingers en tenen krijgt. Overademers lopen chronisch met een te lage hoeveelheid CO2 rond, waardoor hun cellen minder efficiënt zuurstof opnemen. Met tal van gezondheidskwalen tot gevolg.”

Adem rug- en buikklachten weg

Ademen doe je trouwens niet alleen met je longen. Je hebt er flink wat spierkracht voor nodig. “De koning van de ademhalingsspieren is het middenrif of diafragma. Een koepelspier, die je kan vergelijken met een pizza die zich ter hoogte van je lage ruggenwervels en onderste ribben bevindt. Adem je in, dan spant de spier op en duwt hij zich omlaag naar de navel. Samen met de tussenribspieren maakt het middenrif de borstholte groter zodat de lucht kan binnenstromen. In een gezonde situatie neemt het middenrif 75 procent van de ademhaling voor zijn rekening. In de praktijk gebruiken velen het echter te weinig. Ze ademen met het bovenste deel van de longen, te snel en te oppervlakkig. Een van de vele gevolgen van onze sedentaire levensstijl, die de spieren stijver en de ribbenkast minder soepel maakt.”

In plaats van te trainen voor een sixpack, is het zinvoller om je middenrif te versterken. “Een sterk middenrif is nodig voor een efficiënte ademhaling én heeft een core-stabiliserende functie. Het ­beschermt je lage rug. Wie oppervlakkig en verticaal ademt, maakt die buiksteun niet. De rug- en nekspieren moeten dan taken overnemen waar ze niet klaar voor zijn. Een belangrijk aandachtspunt als je weet dat een op de vier Vlamingen met rugproblemen kampt.”

Een middenrifademhaling komt ook je spijsvertering ten goede. “Een gezond diafragma gaat in rust een tweetal centimeter omhoog en omlaag. Bij inspanning kan het verschil tot tien centimeter zijn. Dat zacht pompende effect masseert de buikorganen, waardoor ze makkelijker zuurstofrijk bloed opnemen en zuurstofarm bloed afgeven. Een regelmatig bewegend diafragma bevordert ook een goede lymfedrainage. Gebruik je die spier te weinig, dan verzwakt de gezondheid van je ingewanden. Ademwerk en yoga kunnen je helpen om de spieren in de ribbenkast krachtiger te maken én efficiënter te ademen. Zo ga je indirect ook aan de slag met rug- en spijsverteringsklachten.” ­Win-win!

Ademwerk als natuurlijke sigaret Wil je stoppen met roken? Laat je goed begeleiden, maar doe ook aan ademwerk. Net zoals je vroeger sigaretten rookte, ga je nu diep en langzaam ademen. Adem twee à drie tellen in door de neus, pauzeer twee tellen, en adem dan zo lang mogelijk uit door de mond met getuite lippen. Beeld je in dat je meer dan honderd kaarsen op een taart in één langzame uitademhaling wil uitblazen. Herhaal dit vijf tot tien keer na elkaar. “Doe deze oefening vooral wanneer je naar een sigaret snakt. Uit onderzoek blijkt dat ademwerk de hunkering en prikkelbaarheid bij stoppen met roken significant verlicht. Tijdens de lange uitademhaling gaat je lichaam in ontspanningsmodus en maak je dopamine aan. Ademwerk wordt dus jouw natuurlijke sigaret.”

Oefeningen om beter te ademen

Geef jezelf een boost

In deze oefening adem je bewust snel in en uit via de neus, vanuit de onderste ribben en de buik. Pas deze techniek toe wanneer je je futloos voelt. Doe dit niet als je last hebt van angsten of hyperventilatie.

• Zit met een lange en rechte rug.

• Plaats één hand op je buik.

• Adem vanuit de buik 20 à 30 keer snel in en uit door de neus, 1 tel in, 1 tel uit.

• Herhaal 1 tot 3 keer.

Breath holds tijdens het wandelen

Ademhalingsoefeningen met breath holds helpen je beter met angst en stress om te gaan en werken rustgevend. Doordat je CO2-niveau verhoogt, verwijden je bloedvaten en warmt je lichaam op. Dat is meteen ook handig bij koude tenen en ­vingertoppen.

• Adem één minuut traag en subtiel, blaas ontspannen uit en knijp dan je neus dicht terwijl je rustig blijft wandelen, tot je de prikkel krijgt om opnieuw in te ademen (doe dat dan ook!).

Voor het slapengaan

4-7-8-ademen werkt relaxerend en helpt je makkelijker in slaap vallen.

• Ga liggen en sluit de ogen.

• Adem 4 tellen in via de neus en vanuit de onderste ribben.

• Hou met volle longen 7 tellen je adem vast.

• Adem uit via de mond, met getuite lippen, gedurende 8 tellen.

• Doe deze oefening 2 tot 5 minuten lang.

Cupped hands:

Een ademhalingsoefening die ideaal is bij hyperventilatie, paniekaanvallen en angst.

• Maak een kommetje van je handen en plaats ze over de neus en de mond. Adem rustig en diep, via de neus. Doe dit 4 tellen in, 6 tellen uit. Herhaal 10 tot 12 keer. Haal daarna je handen weg en adem nog een vijftal minuten verder op het trage 4-6-ritme.

• Door in de holte van je handen te ademen, adem je meer CO2 in. Dat doet je bloedvaten verwijden en zorgt ervoor dat de hersenen meer zuurstofrijk bloed krijgen.

Volledig scherm Adem, Joachim Meire (Borgerhoff & Lamberigts, € 22,99) © RV

