2 op 3 Belgen hebben pijn in rug, gewrichten of geknelde zenuwen: rugspecialist legt uit hoe je klachten voorkomt en verlicht

FIT VOOR DE ZOMER. Is lopen slecht voor je knieën? Mag je blijven lopen met pijn? Lieven Maesschal­ck ontkracht 12 mythes over hardlopen

Tienduizenden lopers stomen zich stilaan weer helemaal klaar voor de Antwerp Ten Miles, later deze maand. Over hardlopen bestaan echter nog steeds heel wat misverstanden en vraagtekens. Mag je blijven joggen als je enkel pijn doet? Is lopen echt slecht voor de knieën? En mag je niet eten voor een wedstrijd? Topkinesist Lieven Maesschalck maakt voor eens en voor altijd komaf met de meest foute loopadviezen.

23 april