“2,3 procent van de bevolking zou hoogbegaafd zijn, maar volgens mij zijn het er nog meer”: expert legt uit hoe je hoogbegaafdheid kunt herkennen

Hoe weet je of zoon of dochter té veel gamen? “Slechte schoolre­sul­ta­ten en discussies en ruzies zijn vaak een teken aan de wand”

Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: verslaafde-coach Matthias Dewilde (35). Vijftien jaar geleden was hij zelf een gameverslaafde. Nu helpt hij anderen om aan “die destructieve aantrekkingskracht van games” te weerstaan. “Gamers zijn vaak erg intelligent, soms zelfs hoogbegaafd, en hebben uitdagingen nodig. Die vinden ze niet altijd op school, maar wel in games.”

2 mei