16% minder werkzoekenden in Vlaanderen: dit zijn knelpuntberoepen waar je meteen aan de slag kan

JobatVlaanderen telde in december 181.792 werkzoekenden. In vergelijking met een jaar eerder is dat een daling van 16%. Toch zijn er jobs die nog steeds moeilijk ingevuld geraken. Jobat.be zet er enkele op een rij.

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden. Zorg, bouw, de technologische sector en IT zijn traditioneel sectoren met grote aantallen knelpuntberoepen.

Verpleegkundige

De job van verpleegkundige steeg van plaats zes naar één op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB. Een probleem, want tijdens de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk zorgpersoneel in onze ziekenhuizen is. Het tekort komt mede door de stijgende vraag naar verplegend personeel.

De grootste vraag is er naar (hoofd)verpleegkundigen. De job heeft af te rekenen met vergrijzing, waardoor ervaren werkkrachten uittreden, terwijl de instroom steeds moeilijker verloopt. Voordelen zijn er alvast genoeg. Je draagt zorg voor mensen, hebt veel sociaal contact, het is makkelijk om werk in je eigen streek te vinden én er is veel afwisseling.

Emotioneel is het werk evenwel zwaar. Menselijk leed maak je vanop de eerste rij mee en de werkdruk is hoog, onder andere door de toenemende administratie. Traditioneel vinden mannen moeilijk de weg naar de sector.

Technicus industriële installaties

Technische jobs behoren tot de grootste knelpuntberoepen. Wie kiest voor een job als technicus industriële installaties, staat in voor het onderhoud, de herstelling en installatie van industrieel materiaal zoals compressoren, (elektro)motoren en pompen. Flexibiliteit is hier wel nodig, aangezien de kans groot is dat je in een drieploegenstelsel terechtkomt.

Door de toenemende automatisering zal de job alleen maar aan belang winnen. Er is een constante vraag naar technici industriële installaties. Het zeer gespecialiseerd en tegelijk uitgebreid takenpakket schrikt mogelijk wel kandidaten af. In ruil krijg je nochtans een afwisselende job met een grote werkzekerheid.

Boekhouder-accountant

Nieuw op de lijst van knelpuntberoepen: de boekhouder. Het suf imago speelt de job parten en dat begint al op de schoolbanken. Boekhouding wordt nog te veel in de markt gezet als het leren interpreteren en analyseren van cijfers, waardoor studenten afhaken. Aan de andere kant ontsnapt de job niet aan de vergrijzing. De uitstroom is simpel gezegd al lange tijd groter dan de instroom van nieuwe werkkrachten.

Toch is het takenpakket van een boekhouder zeker niet beperkt tot cijferwerk alleen. Meer en meer winnen het adviseren en bijstaan van cliënten aan belang. Het saaie imago is al enige tijd achterhaald. Er zijn daarnaast doorgroeimogelijkheden en je kan op een zelfstandige manier te werk gaan.

Schoonmaker bij mensen thuis

Steeds meer gezinnen kiezen voor een huishoudhulp. Het systeem met dienstencheques zorgt ervoor dat een schoonmaakhulp aan huis op alle vlakken interessant is. De grote vraag zorgt voor een groeiend tekort in de sector. Wie aan de slag gaat als huishoudhulp in de privésector bij mensen thuis met dienstencheques, geniet echter van verschillende voordelen. In de eerste plaats is er de glimlach op het gezicht van de gezinnen waar je gaat helpen. Wie via dienstencheques als huishoudhulp werkt, geniet van een vast loon en alle sociale voordelen als werknemer. En belangrijk: je bepaalt zelf mee hoeveel je wekelijks wil werken. Op die manier zorg je voor een goede work-lifebalans.

Nadelen? Niet elke klant is even vriendelijk. Veeleisendheid is een van de moeilijkheden waarmee je geconfronteerd kan worden. Daarnaast houd je er best rekening mee dat het niet altijd even aangenaam is om andermans vuiligheid op te kuisen.

Werfleider

De bouwsector is al jarenlang hofleverancier op de lijst van knelpuntberoepen. Werfleider staat daarbij met stip op één. Een van de redenen is het uitgebreide takenpakket. Als werfleider is veel technische kennis vereist en ervaar je veel druk. Je hebt in de meeste gevallen een bachelor- of masterdiploma nodig en ervaring is een must.

Daartegenover staat dat werken in de bouw gepaard gaat met een aantrekkelijk loon. Volgens het laatste Salariskompas verdient een werknemer in de bouwsector iedere maand gemiddeld 3.591 euro bruto, oftewel 2.250 euro netto. Bij hogere functies is dat vanzelfsprekend meer.

Het nadeel van een job in de bouw is dat het werk zwaar is en er zijn natuurlijk risico’s verbonden aan het werken met grote machines of op werven.

Vrachtwagenchauffeur

Ook het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Vlaanderen blijft stijgen. Vergrijzing, een slecht imago en het vertrek van buitenlandse chauffeurs zijn de grootste oorzaken van de gapende kloof tussen vraag en aanbod. Een fulltime trucker verdient gemiddeld zo’n 2.500 euro netto. Een aantrekkelijk loon, maar daarvoor ben je wel veel onderweg. Het uitbouwen van een stabiel gezinsleven als trucker is daarom niet eenvoudig. Voor wie belang hecht aan waarden zoals vrijheid, zelfstandigheid en flexibiliteit, is vrachtwagenchauffeur zeker een optie om te overwegen.

