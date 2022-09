10 september is First Aid Day, ook voor de allerkleinsten: “Met de 112-app is het voor je kleuter kinderspel om de hulpdiensten te contacteren”

Waar ‘Echte Verhalen: de Buurtpolitie’ al niet goed voor is: ‘spoedarts’ Luc Van de Velde sprak met collega-acteurs ‘inspecteur Tom’ Tim Ost en ‘pastoor’ Peter Schoenaerts over zijn idee om een EHBO-boek voor kleuters te maken en zo ging de bal aan het rollen. Tim verzorgde de layout, Peter gaf het boek uit en legde contacten met Kim Koelewijn. Kim schrijft verhalen en lesmethodes voor kinderen en is de oprichter van uitgeverij Boeklyn.

“Kim en Peter kwamen aanzetten met illustraties van Daniëlle Schothorst en ik was meteen verkocht”, vertelt Luc. Als voormalig verpleegkundige en lesgever voor EHBO Vlaanderen was hij de geknipte expert om schrijfster Kim te adviseren. Het resultaat mag er zijn: ‘Voorzichtig, Viktor!’ is een aantrekkelijk prentenboek geworden, met grappige tekeningen. Het verhaal: kleine Viktor werkt als spoedarts een wachtzaal vol pijn lijdende knuffelbeesten af en kan ook nog zijn papa helpen. Bij het verhaal hoort ook een liedje, ingezongen door Eva De Roovere.

Mooie verdienste van het boek is dat het uitlegt hoe je huis-tuin-en-keukennoodgevalletjes oplost of voorkomt (de kraal in de neus van de olifant is zoooo herkenbaar!). Maar wat kan een kleuter EHBO-gewijs nu écht doen? “Een kleuter kan meer dan we denken”, stelt Luc. “Het belangrijkste is dat hij hulp kan inroepen als mama, papa of een andere volwassene die bijvoorbeeld oppast iets overkomt, waardoor die zelf de hulpdiensten niet kan bellen. Als ouders de 112-app downloaden, is het echt kinderspel en kunnen kleuters gemakkelijk de juiste hulpdienst bellen. Zeker voor de kinderen van vandaag die heel jong al weten hoe ze met een smartphone moeten werken. Door de app kunnen de hulpdiensten meteen zien waar het kind zich bevindt.”

Neus dichtknijpen bij bloedneus

“Natuurlijk kan je een kleuter geen reanimatie laten uitvoeren, maar het is verder wel nuttig dat ze weten dat een bloedneus kan opgelost worden door je neus dicht te knijpen, of hoe je jeuk van netels kan verzachten. Iets oudere kinderen vanaf acht, negen jaar kunnen we tijdens een workshop leren om correct eenvoudige verbandjes aan te leggen en vertrouwd maken met een paar basis reanimatietechnieken. Dat doen we onder meer op EHBO-verjaardagsfeestjes. In de lessen die we in secundaire scholen geven, breiden we dat uit. Vanaf 12 jaar naar volledige basisreanimatie, vanaf 14-15 jaar komt daar ook werken met een AED-toestel bij.”

“EHBO maakt deel uit van de eindtermen, maar veel scholen hebben daar niet het geschikte oefenmateriaal voor, vandaar dat ze vaak een beroep doen op ons. We merken bij die opleidingen telkens weer: het belangrijkste is om bij kinderen interesse te wekken voor EHBO. Zodra we bezig zijn, zijn ze vanzelf geboeid. Deze week hadden we volgens de begeleidende leerkracht de moeilijkste klas van de school. Wel, we hebben daar niks van gemerkt, blijkbaar waren ze nog nooit zo stil geweest.”

Volledig scherm Het boek ‘Voorzichtig Viktor!’ van uitgeverij Boeklyn is in de boekhandel te koop en kost 19,95 euro. © rv/Daniëlle Schothorst

