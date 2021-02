10.000 euro sparen zorgt meestal voor amper 11 euro interest, maar spaarwoede van de Belg neemt niet af

Dat we in coronatijden massaal spaarden, heeft verschillende verklaringen. Door de sluiting van de restaurants, de geannuleerde festivals en de beperkte reismogelijkheden vielen enkele klassieke uitgavenposten weg. In de meest recente consumentenenquête van de Nationale Bank van België geeft 77% van de respondenten ook aan dat ze geen inkomensverlies hadden tijdens de coronacrisis.