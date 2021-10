1% van de bevolking is psychopaat. Wat zijn de alarmsignalen? “Ze vertonen lang niet allemaal grensoverschrijdend gedrag”

65.000 euro verschil op Toms’ online schatting en die van makelaar: wat is ideale starterswo­ning waard?

11:07 Onze woonexpert Björn Cocquyt bezoekt deze week samen met een schatter een gerenoveerd halfopen huis in Tremelo. “335.000 euro is een correcte lanceringsprijs voor dit huis. En het is ideaal voor starters”, zegt Winston Schoeters van het gelijknamige vastgoedkantoor in Keerbergen. “De huidige lage rente, de hypotheekvoorwaarden en de aankomende registratierechten maken dit zeker haalbaar voor tweeverdieners.” Wij nemen een kijkje in de woning.