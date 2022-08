1% van de bevolking is psychopaat. Wat zijn de alarmsignalen? “Heel wat psychopaten blijven compleet onder de juridische radar”

Met het openbaar vervoer naar school: dit zijn de goedkoop­ste abonnemen­ten

Vanaf volgende week stappen opnieuw een heleboel schoolgaande jongeren op de bus of trein. Openbaar vervoer is echter niet gratis, dus een goed abonnement is essentieel. Maar wat is de goedkoopste formule? En hoe kan je besparen? Wij zochten het uit.

9:00