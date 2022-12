1 op de 9 geneeskundestudenten gebruikt Rilatine tijdens de blok: “Naast verslaving zijn er ook zware langetermijneffecten mogelijk”

“Mensen afleiden is voor vele bedrijven een businessmo­del geworden”: psycholoog legt uit hoe je je focus behoudt en risico op burn-out vermindert

We worden per dag gemiddeld 240 keer onderbroken door externe factoren. De snelheid en omvang van die voornamelijk digitale prikkels neemt ook almaar toe. Je focus bewaren is dan ook een grote uitdaging, die je broodnodig de baas moet blijven. Dat vindt psycholoog en focusexpert Mark Tigchelaar, die in zijn boek ‘Focus Bites’ inzoomt op de risico’s van steeds verslappende aandacht voor je hersenen én advies geeft over hoe je je ertegen kunt wapenen. “Eenvoudige tekeningetjes maken tijdens een lezing verhoogt de concentratie met liefst 29 procent.”

17 oktober