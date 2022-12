1 op de 5 honden mag bij zijn baasje in bed, maar is dat wel hygiënisch? “68% heeft bacteriën van uitwerpselen in zijn vacht”

Maar liefst 18 procent van de honden mag bij zijn baasje in bed slapen, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Bij katten gaat het zelfs om 30 procent. Maar is dat wel hygiënisch? En kan je dan ook zelf huisdierenkwaaltjes zoals vlooien of wormen krijgen? Wij vroegen het aan experte dierengeneeskunde Bénédicte Callens (AMCRA/UGent).

Een huisdier maakt bij heel wat gezinnen echt deel uit van de familie. De hond of kat mag mee op vakantie, krijgt snoepjes aan tafel en mag zelfs tot in de slaapkamer komen. Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht uit 2009 blijkt dat gemiddeld meer dan de helft van de huisdieren op bed mag. 18 procent van de honden en 30 procent van de katten mag er zelfs samen met hun baasje de nacht doorbrengen.

Klinkt allemaal knus en gezellig, maar is dat ook zo? “Als je samen met je hond of kat in bed slaapt, zal je onvermijdelijk bacteriën uitwisselen”, zegt wetenschapster Bénédicte Callens. “Jij zal er van je huisdier krijgen, en je huisdier zal er van jou krijgen. De bacteriën kunnen echt overal zitten: op de huid, in het ademhalingsstelsel of in uitwerpselen. Zo zou 68 procent van de honden zogenaamde poepbacteriën in hun vacht hebben. “Dat komt omdat dieren zichzelf wassen met hun tong. Ze likken eerst aan hun anus, en daarna aan hun vacht. Het is dus zeker mogelijk dat je er tijdens het slapen ook mee in contact komt.”

Parasieten en antibiotica

Dat slapen met je huisdier niet zo proper is, staat dus vast. Maar kan zoiets ook effectief ziektes of infecties met zich meebrengen? “Dat kan zeker het geval zijn”, zegt Callens. Een bekend voorbeeld is toxoplasmose. Dat is een eencellige parasiet, die vooral de kat als gastheer gebruikt. De kat komt ermee in contact door van besmet voedsel te eten. De parasiet plant zich voort in de dunne darm van de kat, waardoor er eitjes in de uitwerpselen van je huisdier kunnen geraken. Als jij vervolgens ook in contact komt met die uitwerpselen, kan er een besmetting plaatsvinden. Voor zwangere vrouwen kan zoiets heel gevaarlijk zijn.” De infectie kan impact hebben op de foetus, met mogelijke aantasting van het centraal zenuwstelsel.

Verder moet je volgens Callens ook erg voorzichtig zijn als je huisdier enige vorm van antibiotica slikt. “Je huisdier kan dan namelijk resistente bacteriën doorgeven. Die verminderen in sommige gevallen de werking van antibiotica. Op korte termijn zul je daar weinig van merken, maar als je na verloop van tijd zelf antibiotica moet nemen, kan het zijn dat de werking daarvan wordt verstoord. En zoiets kan echt bij iedereen gebeuren.”

Callens waarschuwt daarnaast ook nog voor andere zoönosen of infectieziektes. “Denk bijvoorbeeld aan wormen of vlooien. Ze hebben de mens allebei niet als normale gastheer, maar ze kunnen wel degelijk worden overgedragen bij nauw contact tussen mens en dier.”

Niet te bang zijn

Toch wil de experte huisdiereigenaars ook niet te veel schrik aanjagen. “Als je een jong en gezond persoon bent, is er geen dringende aanleiding om je huisdier uit je bed te verbannen. De uitwisseling van bacteriën kan ervoor zorgen dat je je immuunsysteem verbetert, en bovendien is het erg goed voor je mentale gezondheid. Maar gebruik wel je gezond verstand. Als je bijvoorbeeld een open wonde hebt, laat je je hond of kat best buiten bed. Anders loop je het risico dat de wonde gaat ontsteken. Ben je zwanger of heb je een verminderde weerstand? Pas dan op en vraag best raad aan je huisarts.”

