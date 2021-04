1 op de 4 Belgen heeft last van rugpijn: rugspecialist legt uit hoe je klachten voorkomt en verlicht

De cijfers zijn behoorlijk confronterend: 26.4% van de Belgische vrouwen ouder dan 15 had in 2018 – het laatste volledige jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn – last van rugpijn. Bij de mannen was dat 23.2%. En die cijfers blijven almaar stijgen. Lieven Danneels, professor bij de vakgroep revalidatiewetenschappen aan de UGent, is gespecialiseerd in rugrevalidatie en schreef er een nieuw boek over. Hij vertelt wat je kan doen om rugklachten te voorkomen en verlichten, mét oefeningen. “Bij rugklachten gaat het vooral om goede rughygiëne.”