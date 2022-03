1 op de 3 mensen schaamt zich voor zijn gebit: parodontoloog legt uit hoe je juist poetst. "Spoel niet na met water”

Mondkapje confron­teert ons met slechte adem: tandarts tipt hoe je je mond het best verzorgt

Nog nooit werden we zoveel met onze adem geconfronteerd als de dag van vandaag. Sinds mondkapjes hun vaste benoeming kregen, durft onze mondgeur al eens in de neus kriebelen. En die is tot onze teleurstelling iets meer eau de Camembert dan eau de Chanel. Maar wat kan je eraan doen? Tandarts Zaza Delforche en mondhygiëniste Romy Snoek geven tips. “Whitening tandpasta’s laat je beter links liggen, kies in de plaats voor eentje met fluoride”, is er eentje van een hele reeks.

