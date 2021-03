1 op de 3 heeft last van lichte bijwerkingen coronavaccin: “Niet panikeren, dit is normaal”

Of je nu een Pfizer, Moderna of AstraZeneca-vaccin toegediend krijgt, de kans bestaat dat je de dagen nadien last krijgt van koorts, vermoeidheid of wat hoofpijn. Hoe komt het dat dit vaccin meer bijwerkingen lijkt te hebben dan andere? Hoelang houden de bijwerkingen aan? En wie wordt het hardst getroffen? Vaccinologe prof. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) geeft antwoord op ongeruste vragen.

Koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en rillingen ... opvallend veel mensen die al een Covid-19-vaccin toegediend kregen, melden bijwerkingen, soms toch in die mate dat ze een dag of twee niet kunnen werken. “Niet panikeren, dat is normaal”, zegt prof. Isabel Leroux-Roels.

Zijn er meer bijwerkingen bij deze vaccins dan bij andere?

“Ja, het klopt dat bij deze vaccins vaker uitgesproken griepale klachten optreden. Meer bijvoorbeeld dan bij het griepvaccin. Als we willen dat het lichaam antistoffen opbouwt, moet de immuunreactie van het lichaam sterk genoeg zijn. De bouwstenen van het virus moeten immers door het lichaam als vreemd beschouwd worden en een soort ontstekingsreactie teweegbrengen. In de fase-1-studies wordt dan onderzocht welke dosis het beste resultaat geeft en of dat dat in balans is met mogelijk ongemak. Dat is voor elk ziektebeeld anders. Voor een griepvaccin dat jaarlijks gegeven wordt is het niet aanvaardbaar dat je er mogelijk twee dagen niet door kan werken, maar op dit moment - in volle pandemie, terwijl de hele wereld op vaccins wacht - zijn iets meer bijwerkingen wel aanvaardbaar. We weten ook niet precies hoeveel antistoffen en T-cellen er door het vaccin moeten worden gevormd. Hoe meer, hoe beter, dus.”

Wat veroorzaakt vaker bijwerkingen: de eerste prik of de tweede?

“Bij mRNA-vaccins zoals Pfizer en Moderna nemen de bijwerkingen duidelijk toe na de tweede dosis, in vergelijking met na de eerste dosis. Bij het vaccin van AstraZeneca, dat gemaakt werd op basis van een ‘verbouwd’ verkoudheidsvirus, is het net omgekeerd. De klachten zelf zijn over het algemeen heel vergelijkbaar: koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en rillingen.”

Quote Jongere mensen zullen iets vaker bijwerkin­gen vertonen dan oudere. Dat heeft te maken met de veroude­ring van het immuunsys­teem, dat minder hevig reageert. vaccinologe prof. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent)

Hoe groot is de kans dat je bijwerkingen krijgt?

“Twee derde van de mensen die gevaccineerd worden, heeft hoogstens een beetje een pijnlijke arm. Eén op de drie heeft een grieperig gevoel, waardoor sommigen een dag thuis blijven. Vandaar dat nu de vaccinaties van medisch personeel meer gespreid verlopen. Zo heeft de werking minder te lijden onder ziekteverzuim. Ook voor gezinnen zou ik zeker adviseren dat de twee ouders zich niet op hetzelfde moment laten vaccineren, dat is gewoon niet handig.”

Zijn er mensen die extra gevoelig zijn voor bijwerkingen?

“Er is enerzijds een persoonlijke voorbeschiktheid: sommige mensen zijn er gevoeliger voor dan andere. Daarnaast speelt leeftijd een rol: jongere mensen zullen iets vaker bijwerkingen vertonen dan oudere. Dat heeft te maken met de veroudering van het immuunsysteem, dat minder hevig reageert.”

Is het een goed teken als je bijwerkingen hebt: betekent dat dat je beter gevaccineerd bent dan mensen die geen last hebben?

“Het is in ieder geval niet zo dat er iets mis is als je geen bijwerkingen krijgt. Je kan niets voelen en heel veel antistoffen geproduceerd hebben. Bij vaccinatie met hepatitis-B-vaccin zien we soms dat er geen antistoffen aangemaakt worden, maar dat verschijnsel komt bij deze vaccins niet voor. Zelfs bij echt heel hoogbejaarde mensen in de woonzorgcentra - met een dus ook erg oud immuunsysteem - zien we dat die zeer goed reageren. Verder wordt volop onderzocht hoe goed het vaccin werkt bij mensen die medicatie moeten nemen die het immuunsysteem onderdrukt. Maar zelfs al biedt het hen door tegenwerkende medicatie een minder goede bescherming: het blijft goed om hen te vaccineren en het is zeker geen veiligheidsrisico.”

Wanneer treden die bijwerkingen doorgaans op?

“Ernstige allergische reacties die medisch ingrijpen noodzakelijk maken, treden erg snel op. Vandaar dat mensen die gevaccineerd zijn, een kwartier tot een half uur onder toezicht blijven. De kans van 2 tot 5 op een miljoen dat zoiets gebeurt, wordt verkleind door de goede bevraging vóór de vaccinatie. Indien er twijfels zijn, worden mensen naar hun huisarts of een allergoloog gestuurd. Maar dat heeft niets te maken met de gewone bijwerkingen als hoofdpijn, koorts, misselijkheid, enzovoort, waar we het hier over hebben. Wij ervaren hier dat die tussen de acht en achttien uur na de vaccinatie beginnen. In ieder geval zeker binnen de vierentwintig uur.”

Quote De hoofdpijn en de vermoeid­heid kan wel een dag of drie aanhouden. De koorts is meestal binnen de vierentwin­tig uur weer voorbij. vaccinologe prof. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent)

Wat kan je doen tegen dergelijke bijwerkingen?

“Plan een rustige avond na je vaccinatie, ga op tijd slapen en neem gerust paracetamol of ibuprofen tegen pijn en koorts. Als de injectieplaats pijn doet, kan je dat verzachten met een coldpack.”

Hoelang kun je hinder ondervinden van die bijwerkingen?

“De hoofdpijn en de vermoeidheid kan wel een dag of drie aanhouden. De koorts is meestal binnen de vierentwintig uur weer voorbij. Als de koorts na 72 uur nog niet weg is, kan je beter contact opnemen met je huisarts. Zeker als je ook last hebt van een verstopte of lopende neus, keelpijn of hoest. Het is immers niet onmogelijk dat je net voor je vaccinatie nog besmet bent geraakt met Covid-19.”

