1 op de 2 mannen krijgt ooit te maken met erectiestoornissen. Uroloog: “Viagra is lang niet het enige middel dat kan helpen”

“De penis is de antenne van het hart”: 1 op de 2 mannen krijgt ooit erectiepro­ble­men. Expert legt uit welke behandelin­gen wel en niét werken

Maar liefst de helft van de mannen van boven de veertig krijgt ooit te maken met impotentie of erectieproblemen. En dat kan volgens uroloog dr. Koen Van Renterghem — bekend van ‘Topdokters’ — de voorbode zijn van een levensbedreigend probleem. “Als de kleine bloedvaatjes in de penis verstopt zijn, is het een kwestie van tijd voor de grotere bloedvaten in het hart ook dichtslibben.” Gelukkig kan je het behandelen, en mogelijk ook voorkomen.

10 maart