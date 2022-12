1 op de 2 Belgen krijgt ooit artrose: “Ook door sporten waarbij je je gewrichten asymmetrisch belast, kan je versnelde artrose krijgen”

Woon. Jacuzzi in de rotsen, waterval naast het terras, een kapsalon, boksring, ... Deze vroegere villa van Mark Wahlberg heeft alles wat je maar kunt inbeelden (en is voor 27 miljoen euro van jou)

We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Beverly Hills waar Mark Wahlberg nog woonde.

7 december