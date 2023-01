1 op de 2 Belgen heeft een verhoogde cholesterol: is het zinvol om het te testen via zelftest die je online kan bestellen? Cardioloog legt uit

“Leg je messen nooit in de afwasmachi­ne, afwasblok­jes zijn veel te agressief”: zo koop je de juiste messen én zo gaan ze lang mee

Je gebruikt een snijmes elke dag in de keuken, en toch kiezen veel mensen voor één klein aardappelmesje dat zijn beste tijd heeft gehad. “Met twee soorten messen kan je nochtans 80 procent van het werk in de keuken aan,” tipt Pascal Vervaeke van messenwinkel Couteaux & Co. Hoe kies je de ‘juiste' messen? En hoe onderhoud en bewaar je ze het best? De specialist beantwoordt 12 vragen. “Koop geen mes omdat het merk een goede naam heeft.”

10:01