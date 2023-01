1 op de 10 volwassenen heeft last van hamertenen: wat is het precies? Arts legt uit: “Pijn kan leiden tot onstekingen en wondjes zoals blaren”

Waarom bakken we best altijd met bakpapier? En kan het ook zonder?

We hebben het allemaal al weleens voorgehad: je bent je aan het verlekkeren op het bakken van een cake en beseft plots dat je geen bakpapier in huis hebt. Maar hebben we echt altijd bakpapier nodig om die taart te bakken of kan het gerust een keertje zonder? Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broeck en meesterpatissier Hiljo Hillebrand leggen uit.

8 januari