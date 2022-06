1 op de 10 mensen krijgt ooit te maken met reuma: “Als de pijn en stramheid erger worden, moet je aan de alarmbel trekken”

Geronto­loog geeft advies om gezond én positief oud te worden: “Wat wil je nog in dit leven? Dansen? Nog een keer van job veranderen? Doe het dan gewoon”

Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: gerontoloog Christel Geerts (59). Hoe is het om ouder te worden in een maatschappij die jeugd en vitaliteit voorop zet? “Zestig zijn betekent niet dat je jezelf moet beperken,” vindt Geerts. “Als je nog dromen hebt, moet je er gewoon voor gaan. Uitstel is op dat moment echt wel afstel.” Ze vertelt hoe je erin slaagt gezonder én gelukkiger oud te worden.

