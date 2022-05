1 op 6 Belgen lijdt aan hooikoorts: 5 tips om het te bestrijden zonder medicijnen

HLN ShopHet hooikoortsseizoen is al weer even geleden gestart, en dat zullen heel wat Belgen geweten hebben. Volgens het Instituut voor gezondheid Sciensano lijdt minstens 1 op 6 landgenoten aan de allergie. Gelukkig bestaan er een heleboel manieren om de klachten te verzachten, zonder dat je daarvoor pillen hoeft te slikken. HLN Shop lijst er enkele op.

1. Download een app

Voorkomen is beter dan genezen. Je doet er dan ook goed aan plekken met een hoge concentratie pollen te vermijden. Omdat er veel verschillende pollen zijn die hooikoorts veroorzaken, kan je maar beter eerst uitdokteren voor welke soorten jij precies allergisch bent. Stuifmeel van grassen is zowat de grootste boosdoener, en er groeien in ons land meer dan honderd grassoorten, waarvan er ongeveer 30 allergische reacties veroorzaken. Daarnaast zorgen ook onder meer pollen van berken en elzen mogelijk voor hooikoorts. Als je weet voor welke specifieke soort(en) jij allergisch bent, kan je aan de hand van een pollenkalender of met een smartphoneapplicatie achterhalen waar en wanneer er meer pollen in de lucht hangen dan je kan verdragen. Zoals je waarschijnlijk niet gaat wandelen wanneer er net een onweer overtrekt, kan je je uitje dan ook uitstellen tot de pollenconcentratie gedaald is (bijvoorbeeld net na een regenbui), of een wandelgebied uitkiezen waar de plantensoort die jou hooikoorts bezorgt niet bloeit.

2. Smeer vaseline

Zijn de pollen helaas overal en is het haast mission impossible om blootstelling te vermijden, kan je vaseline als verdedigingsmiddel inzetten. Smeer dit aan de binnenkant van je neus en om je ogen: het schadelijke stuifmeel blijft daar dan aan vastkleven voor het de kans krijgt om je ogen en luchtwegen te irriteren. Ook een goed aansluitende zonnebril opzetten helpt om geïrriteerde ogen te vermijden.

Zoek je een mooie én comfortabele multifunctionele zonnebril? Bekijk dit stijlvolle ontwerp van Eline De Munck en Tom Boonen

3. Zuiver de lucht

Een luchtreiniger in de slaapkamer is allesbehalve overbodige luxe voor wie geplaagd wordt door hooikoorts. Een exemplaar met HEPA 11-filter haalt 95% van alle deeltjes uit de lucht. Je bent dus niet enkel verlost van stuifmeelpollen, maar in één klap ook van smog, ozon, (fijn)stof, bacteriën en virussen. De luchtkwaliteit krijgt aldus een flinke boost, en daar pluk je de gezondheidsvoordelen van. Een actieve koolstoffilter neutraliseert ook nog eens onaangename geurtjes en lawaaihinder in ruil hoef je daar niet voor te vrezen. Een luchtzuiveraar met stille slaapmodus produceert niet meer dan 25 decibel. Bestel hier een luchtreiniger voor kleine ruimtes op HLN Shop(nu 59,99 euro i.p.v. 99,90 euro)

Volledig scherm Luchtzuiveraar met 3-in-1 filterbescherming. © HLN Shop

4. Neem een robotstofzuiger

Maar ook in huis moet je je voorzorgsmaatregelen nemen. Vermijd dat stuifmeelpollen je ook binnenskamers gaan kwellen door de kledij die je buiten droeg meteen in de was te doen. Droog je propere kleding nadien in geen geval buiten aan de waslijn. Heb je een hond, borstel die dan even na een wandeling zodat hij geen vracht pollen in zijn vacht mee naar binnen smokkelt. Verder dien je regelmatig propere lakens op je bed te leggen en je haar te wassen. Ook schoonmaken en stofzuigen horen erbij. Om niet voortdurend met stofdoek en dweil te moeten paraderen, kan een robotstofzuiger soelaas bieden. Kies voor een model met HEPA-filter: die blaast pollen niet opnieuw de lucht in, maar filtert ze eruit.

5. Ga naar het strand

Dit is ongetwijfeld de leukste tip. Voel je er niet veel voor om te gaan snotteren in een park of op een festivalweide, maar heb je ook geen zin om jezelf op droge en zonnige dagen binnen op te sluiten? Maak dan een uitstap naar het strand, want daar vliegen er een stuk minder pollen door de lucht dan op een plek met veel groen. Houd onderweg de ramen van je wagen wel goed gesloten.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.