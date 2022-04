1 op 5 teken is besmet met de Borrelia-bacterie: deze plaatsen moet je na een wandeling zeker controleren op teken

“Schurft kan iedereen treffen, ook met de beste hygiëne. Maar een oplossing heb je al voor 14 euro”: Infectiolo­ge geeft advies over de huidaandoe­ning

Schurft is terug van nooit weggeweest. In Sint-Niklaas werden de voorbije maand alleen al 150 gevallen geregistreerd, maar ook in de rest van Vlaanderen komen steeds meer gevallen voor. Dokter Ula Maniewski-Kelner, infectiologe bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde, legt alles uit over de besmettelijke huidaandoening. “Een herbesmetting is snel gebeurd omdat we geen immuniteit opbouwen tegen de schurftmijt.”

13 december