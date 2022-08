1 op 5 Belgen heeft migraine, en sommigen veel meer in de zomer: “De symptomen houden zonder behandeling tussen de vier uur en drie dagen aan”

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Hier kan je nu Coca Cola en andere (fris)drank kopen voor “extreem lage prijs”

Het is dorstig weer en wie zijn voorraad (fris)drank wil aanvullen, moet volgens de leden van Promojagers België nu bij supermarktketen Colruyt zijn. Je krijgt er forse kortingen op een heel gamma, van Coca Cola, Lipton Ice Tea en Bru tot Jupiler en Martini. “Colruyt is de place to be voor drank in blik deze week, met extreem lage prijzen”, aldus Promojager Delfien.

8:30