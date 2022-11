1 op 100 mensen lijdt aan syndroom van Sjögren, maar velen weten het niet: “En een snelle diagnose is net belangrijk voor de levenskwaliteit”

Vandaag is Wereld Diabetes Dag: “1 op de 10 Belgen heeft diabetes type 2, maar een derde van hen weet dat nog niet”

In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en elke 17 minuten krijgt iemand de levenslange diagnose ‘diabetes’. Maar zowat een derde van de mensen die lijden aan diabetes type 2 weet dat nog niet. Dat blijkt uit cijfers van de Diabetes Liga, die stelt dat de medische zorg voor mensen met diabetes onze samenleving bijna 6 miljard euro per jaar kost. Voor veel mensen is de ziekte nog redelijk onbekend, en dus verzamelden we 11 veelgestelde vragen die de Diabetes Infolijn elke dag ontvangt.

