“1,5 tot 5% van de bevolking lijdt aan de persoonlijkheidsstoornis borderline”: wat is het precies? En hoe ga je ermee om?

“Mutuali­tei­ten geven vaak zo’n 10 euro terug per sessie” Wat kost een psycholoog? En kan iedereen er gebruik van maken?

Nog niet iedereen zal vanaf 1 september naar de klinisch psycholoog of orthopedagoog kunnen voor 11 euro per consultatie. Dat laat Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) weten. Wat mogen we dan wel verwachten? En hoeveel zal een sessie bij de psycholoog je uiteindelijk kosten? Hoogleraar gedragstherapie (VUB) en diensthoofd Klinische Psychologie in het UZ Brussel Chris Schotte legt het uit.

1 september