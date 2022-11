1.000 Belgen per jaar veranderen van familienaam: hoe kan je een nieuwe naam kiezen en wat kost je dat?

Rainn Wilson, de Amerikaanse acteur bekend van The Office, heeft sinds kort zijn naam veranderd naar ‘Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson’. Dat deed hij om meer aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Hoe makkelijk is het in België om jezelf een nieuwe naam te geven? Sharon Beavis, woordvoerster van FOD Justitie legt je de stappen van een procedure uit.

Wil je je naam veranderen om een punt te maken zoals Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson dat heeft gedaan, of omdat je een andere naam gewoon mooier vindt, dan heb je geen geluk. In België kan dat niet zonder goede reden en zeker niet van vandaag op morgen. “Een familienaam is in België, net zoals in andere landen van Europa, een vast gegeven en een verandering wordt uitzonderlijk goedgekeurd”, zegt Sharon Beavis, woordvoerder van FOD Justitie. Maar jezelf een andere voornaam cadeau doen, gaat al iets vlotter.

Een andere voornaam

“Sinds 1 augustus 2018 kan je je voornaam enkel nog veranderen bij je gemeente. De voorwaarden hiervoor zijn veel soepeler dan een familienaam. De nieuwe voornaam mag niet voor verwarring zorgen, mag niet kwetsen en ook geen schade veroorzaken, voor zowel de persoon zelf als voor anderen. De tarieven zijn bij elke gemeente anders. Zo’n procedure duurt maximaal drie maanden,” duidt Beavis. In een stad als Lokeren is de prijs 140 euro, tenzij je transgender bent. Dan betaal je 10 procent van de prijs. Bij de gemeente Zonhoven is een nieuwe of aangepaste naam gratis.

Hoeveel Belgen een nieuwe voornaam kiezen, is niet duidelijk. De cijfers zijn moeilijk te interpreteren omdat het niet altijd een verzoek is van een burger. Een adoptie, een correctie of een persoon uit het buitenland wordt er ook bij gerekend. De prijs van de aanvraag speelt geen rol.

Familienamen wijzigen

Een achternaam veranderen is andere koek. “De verandering van de familienaam is geen recht, maar een gunst. Hiervoor ga je niet langs bij je gemeente, maar start je een procedure bij FOD Justitie”, zegt Beavis. Je dossier moet aan enkele voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je ernstige redenen hebben. Dat je je achternaam niet mooi vindt, volstaat niet. De aangepaste naam mag ook niet leiden tot verwarring en niemand schaden. En FOD Justitie houdt ook rekening met je strafregister.

Deze voorbeelden hebben volgens Beavis een grote kans op slagen: • Mensen met meerdere nationaliteiten, die soms verschillende namen hebben in elk van de staten, kunnen hun achternaam gelijkstellen.

• Vrouwen die de naam van hun (buitenlandse) echtgenoot overnamen en na de scheiding weer hun meisjesnaam willen gebruiken.

• Belgen met andere roots die een moeilijk uit te spreken of te schrijven naam hebben of die een naam hebben die verwijst naar een dictator in het land van herkomst.

• Uit het buitenland geadopteerde kinderen.

• Mensen van wie de naam hen kan schaden wegens een specifieke familiegeschiedenis.

“Jaarlijks zijn er ongeveer 1.000 mensen die van achternaam veranderen. In 2021 waren er 1.524 aanvragen, waarvan er 975 zijn goedgekeurd. Als je nieuwe naam is goedgekeurd, wordt dat gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, tenzij het beter is voor je veiligheid om dat niet te doen. Een procedure duurt ongeveer 6 tot 12 maanden. Soms kan het sneller als het een eenvoudige procedure is, zoals een aanvraag uit dezelfde familie die al eens goedgekeurd is geweest. Zo’n aanvraag kost 140 euro”, zegt woordvoerder Beavis.

Welke documenten heb je nodig bij je aanvraag?

• Een uittreksel van je strafregister. Dat kan je aanvragen bij je gemeente.

• Een betalingsbewijs van registratierecht. Dat betekent dat je de 140 euro al betaalt voor je de aanvraag doet, via MyMinfin.be.

• Indien je in het buitenland geboren bent, een geboorteakte. Wanneer je als Belg in het buitenland woont, een bewijs van Belgische nationaliteit en een recent bewijs van de verblijfplaats. Deze documenten kan je ook aanvragen bij je gemeente.

