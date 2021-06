Zware brand verwoest appartement op Zeedijk in Middelkerke

MiddelkerkeOp de Zeedijk in Middelkerke woedde donderdagmorgen een zware uitslaande brand, op de zesde verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van de Kwintestraat. Het appartement is volledig uitgebrand. “Maar gelukkig vielen er geen gewonden. Alle aanwezigen in het gebouw konden zichzelf in veiligheid brengen nog voor onze aankomst”, zegt brandweerkapitein Frank Ureel.

Het was rond 10 uur toen er plots een dikke rookwolk opsteeg uit een appartement op de zesde verdieping van residentie Manager, van in totaal tien verdiepingen hoog. “Ik verblijf op de tiende verdieping en had net de lift genomen naar beneden. Toen ik buiten kwam, was ik mij van geen kwaad bewust. Plots zag ik de rook. Ik was gelukkig al buiten en zag hoe voorbijgangers schreeuwden naar de bewoners, dat ze naar beneden moesten komen", getuigt Ingrid Donderwolke uit Geraardsbergen, met een tweede verblijf bovenaan het gebouw.

Ramen aan diggelen

In geen tijd sloegen de vlammen uit de ramen van het appartement, die stuk waren gesprongen. “Bij aankomst woedde de brand heel hevig maar alle aanwezigen in de blok van het gebouw hadden zichzelf intussen al in veiligheid gebracht. De mensen die verbleven in het huurappartement in kwestie, waren niet aanwezig. De brand is bestreden van buitenaf met de ladderwagen en vervolgens voerden we ook een aanval langs binnen uit”, zegt kapitein Frank Ureel van de Middelkerkse brandweer.

Overslag vermeden

“Gezien de omvang van de brand, hadden we het vuur toch relatief snel onder controle. Overslag naar andere appartementen hebben we kunnen vermijden. Ook de rookschade in de trappenhal en de andere delen van het gebouw is relatief beperkt gebleven. We hebben hoe dan ook lang geventileerd. Het appartement waar de brand ontstond, is wel volledig uitgebrand”, aldus Frank Ureel. Door de interventie was de zeedijk ter hoogte van de Kwintestraat anderhalf uur lang afgesloten voor wandelaars. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De huurders zullen nu een ander onderkomen moeten zoeken, maar daar is de syndicus al mee bezig.

Volledig scherm De brandweer bestrijdt een zware uitslaande brand op de Zeedijk van Middelkerke. Er vielen geen gewonden. © Bart Boterman

