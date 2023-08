Zussen Naomi en Tatiana met hun B&B Maison Noire op televisie: “Het was een vrij vermoeiende week”

Verhoogde PFAS waarden ontdekt bij bewoners Raversijde: “Zorg voor snelle bodemsane­ring en gratis testen”

Milieuvereniging Climaxi liet op vijf plaatsen in Vlaanderen waarvan bekend is dat de grond door PFAS vervuild is, bloedstalen onderzoeken. Onder meer bij bewoners van Raversijde in Oostende werden verhoogde waarden aangetroffen en dat zorgt voor verontwaardiging bij de lokale actiegroep. “Het kan toch niet dat wij als burgers de overheid moeten wakker schudden omtrent zoiets essentieels als volksgezondheid?”