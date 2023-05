Zomertentoonstelling ‘La Isla Bonita’ in villa Les Zéphyrs van start vanaf zaterdag 13 mei

Bewoners zijn bang voor geluids­over­last door komst reddingshe­li­kop­ters naar Oostende “Er is nog geen beslissing genomen”

Er is heel wat ongerustheid over de komst van een zogenaamde helihaven op de luchthaven van Oostende. In 2019 kondigde defensie aan dat de NH90 reddingshelikopters zouden verhuizen van Koksijde naar Oostende. Bewoners zijn echter bang dat deze helikopters heel wat geluidsoverlast met zich zullen meebrengen. Volgens de stad is er echter nog geen officiële beslissing.