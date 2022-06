ZoeteZee wint zilver op Belgium Chocolate Awards: “Snij onze praline open en smeer de chocopasta op je boterham”

Sinds 2017 wonen Dirk Van den Bossche en Leen Huybens in Westende met hun kinderen. Ze besloten toen om hun woning in Galmaarden te verlaten en een nieuw avontuur te starten aan de kust. “Ik kwam vroeger vaak naar Westende op vakantie en het werd onze tweede thuis”, vertelt Leen. “De kinderen waren nog net jong genoeg en ook beroepsmatig lagen er nieuwe uitdagingen. Dus besloten we dat het het perfecte moment was om de stap te nemen.”

Deze verhuis betekende voor het gezin ook het begin van hun nieuw chocoladeverhaal. In januari 2020 begonnen ze hun eerste chocolade te maken in hun kleine atelier en hun chocolade te verkopen. “We hebben een grote passie voor chocolade en de zee, dus vonden we het leuk om daar iets mee te doen. Zo zijn we in bijberoep (Dirk is onderwijsinspecteur en Leen leerkracht, red.) begonnen met ZoeteZee”, vertelt Dirk.

Zeewier

“We gebruiken ingrediënten die je enkel aan de Belgische kust kan vinden zoals onder andere zeewier en duindoornbessen. We benutten ook zo veel mogelijk lokale, maar ook kwalitatieve producten. Zo komen onze amandelen en hazelnoten uit Italië. Elk stuk chocolade heeft wel iets te maken met de zee, van de vorm tot de smaak. We blijven zo ook experimenteren en testen dingen uit. Nu zijn we bijvoorbeeld met het idee van oesters bezig. We maken chocolade in de vorm van oesters die dan zo opgegeten kunnen worden of gebruikt kunnen worden als soort bordje waar je bijvoorbeeld ijs op kan plaatsen.”

Chocopraline

Eén van hun concepten is deze week in de prijzen gevallen tijdens de Belgium Chocolate Awards. Hun chocopraline Origine eindigde op de tweede plaats voor Best Chocolate Concept. Enkel Just Dip It van Twisted Things uit Steendorp moesten ze voor hen laten. “Het idee van deze praline is om op een duurzame en verpakkingsvrije manier te werken. Het is iets nieuws dat nog niet bestond”, vertelt Dirk. “De chocoladepasta zit in een grote pralinevorm, een chocopraline van 20 gram die je gewoon op een bord open kan snijden. Zowel de pasta als de chocolade kan dan onmiddellijk tussen de boterham of op een toast gesmeerd worden met als effect een smeuïge pasta in combinatie met krokante stukjes chocolade.”

“Individuele porties zitten in een mix van smaken samen in een doosje. Zo kan je van smaken genieten waaronder duindoornbes, framboos en calamansi. Voor B&B’s en hotels leveren we de chocopraline in duurzame ‘heen-en-weer’ boxen en kunnen de individuele porties zonder verpakking op het ontbijtbord. Zo te zien vonden ze ons concept van de chocopraline goed genoeg en hebben we zilver gehaald. We waren nogal verwonderd en verrast wanneer we het nieuws hoorden, want we zijn nog niet zo lang in het wereldje van de chocolade en wisten dus niet hoe groot die awards waren. Maar we zijn heel blij met de erkenning en hopelijk kunnen we hierdoor verder groeien.”

Volledig scherm De chocopralines waarmee Dirk en Leen zilver hebben gehaald voor Best Chocolate Concept bij de Belgium Chocolate Awards. © Emelyne Six

Chocoladebeleving

Dirk en Leen zijn nu nog altijd volop aan het werken aan nieuwe ideeën en concepten. “Zo zijn we onlangs met een vakantieappartement begonnen waar mensen kunnen verblijven en een hele belevenis kunnen krijgen rond chocolade”, vertelt Leen. “Daar krijgen ze bijvoorbeeld proevertjes en kunnen ze genieten van de combinatie van chocolade en zee, wat ook onze bedoeling is met ZoeteZee. In de toekomst willen we ook workshops geven en de mensen een leuke tijd geven rond chocolade en de zee. We hebben onlangs een pand gekocht in Westende waar we volgend jaar hopelijk onze workshops kunnen beginnen geven. Daar zullen de mensen ons aan het werk kunnen zien en zullen ze actief bezig zijn met chocolade.”

De chocolade van ZoeteZee waaronder de chocopraline kan je kopen via hun webwinkel of ook in hun lokomaat die te vinden is in de Leopoldlaan 79 in Middelkerke.