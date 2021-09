Zeventien jaar geleden kreeg hij jarenlange celstraf voor misbruik van vijf jongetjes, nu staat dertiger terecht voor bezit van kinderporno

Oostende Is verdachte van moord in kraakpand ontoereke­nings­vat­baar?

22 september De 29-jarige Irakees die verdacht wordt van een moord in een kraakpand in Oostende, is woensdag opnieuw voor de rechter verschenen voor de diefstal van een alarmpistool en weerspannigheid. Net zoals in het moorddossier ontstond er ook in de zaak voor de correctionele rechtbank twijfel over de toerekeningsvatbaarheid van Farooq A.