Zestiger die inreed op politiecombi vrijgelaten onder voorwaarden: “Man werd in verdenking gesteld van gewapende weerspannigheid”

Man die verdacht wordt van moord op 64-jarige Marleen blijft maand langer aangehou­den: E.S. (33) zwijgt in alle talen

De verdachte van de moord op Marleen V.L. (64) uit Oostende is vandaag voor de raadkamer in Brugge verschenen. Die besliste om hem een maand langer aan te houden. Geen verrassing, want zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter hield de 33-jarige E.S. de lippen stijf op elkaar.