Zestiger die huisgenote neerstak krijgt alsnog effectieve celstraf

De Franstalige man leerde zijn latere slachtoffer kennen op straat. Zij had geen onderdak, dus stelde Bernard T. de vrouw voor om een maand bij hem te komen wonen in z’n studio in Middelkerke. In ruil zou ze wat klusjes voor hem opknappen. De dame ging onder meer geregeld boodschappen doen, aangezien de zestiger slecht te been is.