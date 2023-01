Zes maanden cel voor man die meermaals politie belaagde: "Hij sloeg zelfs met een lederen riem naar een inspecteur”

Een ploeg van de lokale politie Middelkerke werd op 6 maart vorig jaar naar het appartement van K.V. geroepen na een melding van een overdosis pillen. De melding zou achteraf vals blijken. Bij aankomst van de patrouille probeerde K.V. meteen een slag te geven tegen het hoofd van één van de agenten. Hij gedroeg zich verbaal bijzonder agressief en zwaaide met z'n armen wild om zich heen. Een inspecteur kreeg daardoor meerdere klappen tegen z'n hoofd. Een week later was het opnieuw prijs. K.V. moest bestuurlijk worden opgesloten ter ontnuchtering, maar probeerde daarbij meermaals te slaan en te schoppen naar de politie.

Lederen riem

De veertiger maakte het ook in Oostende bont. De lokale politie moest er op 23 juni nazicht doen voor een geval van slagen en verwondingen in de buurt van Petit Paris. Ze troffen K.V. ter plaatse aan. De man bleek te voldoen aan de persoonbeschrijving van de verdachte, maar liet zich niet zomaar inrekenen. Hij schopte tegen het scheenbeen van een vrouwelijke inspecteur en ook haar mannelijke collega moest het ontgelden. Toen hij K.V. wilde opsluiten in de cel, sloeg die met een lederen riem naar hem.