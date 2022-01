"Zelfs in de slechtste film was dit scenario ondenkbaar": hoe rechtenstudente Kelly (25) en haar vriend het lijk van de campingmoord hielpen verbergen

Oostende, De Panne, Veurne Onduide­lijk­heid troef of kerstmark­ten mogen doorgaan: “Wij kunnen onze mensen toch niet vragen om hun familie op kerst in de steek te laten?”

De nieuwe maatregelen van het Overlegcomité hebben ook een invloed op de eindejaarsevenementen in onze regio. Veel gemeentebesturen wachten op het Koninklijk Besluit, dat vrijdag gepubliceerd wordt, voor ze knopen doorhakken. Het is in elk geval opnieuw een zure appel voor veel organisatoren. “We moeten ons wééral aanpassen”, zegt Quinten Goekint, die met Look i Like vijf winterevenementen waaronder Winter in het Park in Oostende op poten zet. West-Vlaams gouverneur Decaluwé geeft alvast gericht advies.

