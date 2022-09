Zeewientje dit weekend op wijnevent Belgovino: “Dit zet Belgische wijn op de kaart”

Oostende Nieuw co­vid-testcen­trum opent tegenover vaccinatie­cen­trum op site Searena

Vanaf maandag is er opnieuw een covid-testcentrum in Oostende. Het bevindt zich tegenover het vaccinatiecentrum in de Northlaan 13 op de Searena-site en is geopend op maandag, dinsdag en donderdag.

12 september