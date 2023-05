Zeehond Zytha is vrijgelaten in Middelkerke

Vandaag, op 31 mei, is zeehond Zytha, die op 14 april werd teruggevonden op het strand van Middelkerke ter hoogte van het nieuwe casino, vrijgelaten. Het is de lokale politie van Middelkerke die het dier die dag heeft gered. Nu was het opnieuw gezond genoeg om vrijgelaten te worden in zee, hoewel het dier in het begin niet echt zin had om weg te gaan.