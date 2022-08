Zandsculpturenfestival in Middelkerke mag al de 50.000ste bezoeker verwelkomen

Het is een zonnige zomer en dat uit zich ook in de bezoekersaantallen. Maar dat is niet de enige reden voor de grote getale aan bezoekers volgens organisator Peter Monbailleu. ”We krijgen bezoekers uit alle windstreken over de vloer. We zien vaak Franstalige maar ook Duitstalige bezoekers langskomen.” Dat ook veel anderstalige toeristen hun weg vinden naar het Zandsculpturenfestival is dan ook geen verrassing. Het thema dino’s is zeer universeel en geliefd bij heel wat kinderen maar ook volwassenen. “Vandaag zitten we ongeveer in de helft van de looptijd van het zandsculpturenfestival en we mochten de 50.000ste bezoeker verwelkomen.” Die eer viel te beurt aan familie Devreker uit Leisele, deelgemeente van Alveringem. Het gezin was net van plan tickets te kopen aan de kassa bij de ingang van het festival maar werden onderschept door een delegatie van de gemeente Middelkerke en de organisatie. De drie kindjes uit het gezin, Stien (7), Fil (6) en Dré (4) kregen elk een leuk cadeau mee naar huis en mochten op de foto met een levensechte dino.