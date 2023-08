Zandsculpturenfestival in Middelkerke gaat maandag opnieuw open: “Nederlandse carvers hebben enkele kleine verzakkingen hersteld”

Buurman die Emmy (67) vermoordde en lichaam in Spuikom dumpte op weg naar assisen: “Ik wou haar niet doden”

De Oostendenaar die in 2020 zijn buurvrouw om het leven bracht, zal zich daar allicht voor het hof van assisen voor moeten verantwoorden. De Brugse raadkamer verwees Khaldoon A. (40) vrijdagmorgen namelijk naar de procureur-generaal. A. vermoordde zijn buurvrouw Emmy (67) en dumpte haar lichaam daarna in stukken gesneden in het water van de Spuikom.