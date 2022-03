Zaalvoetbalclub Berca Middelkerke organiseert steakfestival op 10 april

Diksmuide, Houthulst Werken op Iepersteen­weg starten op 9 mei, tot ongenoegen van handelaars: “Net in het aardbeien­sei­zoen smijten ze de baan open”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 9 mei met de herstelling van de Iepersteenweg tussen de Steenbeek en de Rhonebeek in Diksmuide en Houthulst. Tot 24 juni zal er daar geen verkeer mogelijk zijn. Bart Vanhee van café ’t Rooneplezier is niet te spreken over de werkwijze van AWV. “We zijn héél gebrekkig geïnformeerd geweest.” Groenten- en fruithandel Martine in Merkem, die volop in de werfzone zit, verhuist zelfs tijdelijk.

28 maart