Wissel in de Middelkerkse gemeenteraad voor Groen: Joke De Lille vervangt broer Robin

Kortrijk/Roeselare/Torhout/Oostende/Brugge Cyberaan­val legt campussen hogeschool Vives groten­deels plat, 18.500 studenten en personeels­le­den getroffen: “Russische hackers? Zou kunnen”

Na een cyberaanval is de werking op de Vives-hogeschoolcampussen in Kortrijk, Roeselare, Torhout, Oostende en Brugge zwaar getroffen. Mailen, online les geven… het is allemaal tijdelijk niet meer mogelijk. Het is nog onduidelijk wanneer het opgelost raakt, al is er ook goed nieuws. “Het lukte de hackers niet om cruciale paswoorden te achterhalen, dus ze kunnen geen losgeld vragen”, zegt algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx.

12 april