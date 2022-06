Wim Dumont (47) wil wereldrecord ononderbroken petanquen breken: “Ik heb al niet-slaaptrainingen gedaan van 50 uur”

70 uur lang petanquen, dat is het doel van Wim Dumont. En hij doet dat niet zomaar voor eigen glorie. “Zelf ben ik pleegouder van een kindje samen met mijn man. We hebben een lange weg achter de rug om het allemaal te kunnen doen en hebben gemerkt dat er nood is aan hulp. Daarom wil ik mijn wereldrecord doen ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen. Al het geld dat tijdens het event zal verzameld worden, zal rechtstreeks naar het goede doel gaan”, laat Wim weten.

Het wereldrecord van Wim staat gepland tijdens het weekend van 12 tot 15 augustus, maar hij is er al maanden mee bezig. “Zo’n event organiseer je niet zomaar. Ik heb lang gezocht naar verschillende sponsors die willen meehelpen en de meesten deden met veel plezier mee. Ik heb heel veel mensen ontmoet die heel graag meewillen in mijn verhaal. Ik heb intussen ook al hard getraind om zolang wakker te kunnen blijven, want dat doe je ook niet zomaar. Zo heb ik al niet-slaaptrainingen gedaan van 50 uur. Ik bleef dan gedurende die hele tijd wakker thuis. 70 uur zal dus ook moeten lukken.”

Quote Per uur kunnen vijf mensen zich inschrij­ven zodat we een match van drie tegen drie kunnen spelen, maar één tegen één gaat ook natuurlijk. Zelfs burgemees­ter Jean-Ma­rie Dedecker komt het laatste uur meespelen Wim Dumont

Pointeurke

Speciaal voor zijn wereldrecord heeft Wim zijn eigen bier gemaakt: Pointeurke. “Samen met een medeverantwoordelijke van de petanqueclub De Zeemeermin zijn we naar Beerselect geweest in Gent om er ons eigen biertje samen te stellen”, vertelt hij. “We hebben verschillende soorten geproefd en zijn tenslotte voor een blond goudkleurig biertje gegaan van 6,5°. Het is een zacht fris biertje dat ik als naam ‘Pointeurke’ heb gegeven, refererend naar een pointeur in het petanquespel. Dat is de speler die zijn bal zo dicht mogelijk bij de cochonet probeert te leggen. Je zal het bier kunnen komen proeven tijdens het event samen met een lekkere burger en frietjes. Op de bierflessen ga je ook een QR-code kunnen terugvinden die een nummer is voor de tombola. De grote prijs hierbij is een fiets. Een deel van deze opbrengsten gaat ook naar het goede doel.”

Getuigen en spelers

Alles verloopt heel vlot voor het wereldrecord van Wim en hij is er helemaal klaar voor. Hij is wel nog op zoek naar getuigen die ervoor moeten zorgen dat alles goed verloopt zoals het hoort. “Een professionele scheidsrechter in België krijgen was onmogelijk. Gelukkig mag je ook met getuigen werken die moeten zien of alles verloopt zoals het moet. Verschillende mensen hebben zich al kandidaat gesteld om te komen helpen, maar we hebben er nog niet genoeg. Dus als je wil getuigen, mag je altijd contact opnemen met mij via wim@wr70.be. Het zijn shiften van vier uur die je per twee doet.”

Ook mensen die met of tegen Wim willen spelen zijn nog altijd welkom. “Het zal toch leuker zijn om mensen te hebben om tegen te spelen. Per uur kunnen vijf mensen zich inschrijven zodat we een match van drie tegen drie kunnen spelen, maar één tegen één gaat ook natuurlijk. Zelfs burgemeester Jean-Marie Dedecker komt het laatste uur meespelen.” Wil je dus een potje petanquen met of tegen Wim spelen, kan je je inschrijven via wr70.be. Deelnemen kost vijf euro, het geld gaat rechtstreeks naar het goede doel. Je kan ook altijd voor Wim komen supporteren. Het is allemaal te doen in de petanqueclub De Zeemeermin tegenover het nieuw zwembad. Op de website vind je ook meer info over het event en kan je er de bankrekening vinden waarop je geld kan storten voor Pleegzorg West-Vlaanderen.

