Wie in Middelkerke Oekraïense vluchtelingen opvangt, krijgt 500 euro ‘verwarmingspremie’

Koksijde Oostduin­kerk­se kapster start vzw om Oekraïense familie te helpen: “Je stopt niet zomaar zo’n machtsver­toon”

“Mijn broer en zus zijn halsoverkop moeten vluchten voor de Russische oorlogsmacht. Ik probeer vanuit mijn thuis in De Panne en Oostduinkerke zoveel mogelijk te regelen want ter plaatse geraak ik onmogelijk.” Aan het woord is Tatiana Stelmakh (44). Exact de helft van haar leven woont ze al aan zee. In haar kapsalon is de Russische oorlog hét gespreksonderwerp. Tatiana blijft niet bij de pakken zitten.

2 maart