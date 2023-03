Westende en Lombardsijde vieren carnaval met ezelstoet: “Veel ambiance en snoep en natuurlijk ook ezels”

Vandaag was het de 61e editie van de ezelcavalcade in Westende en Lombardsijde. Een hele groep carnavalisten en praalwagens vertrokken van aan de kerk in Westende richting het Dorpsplein in Lombardsijde. Peter Dezuttere, voorzitter van de Orde van de Ezel die de stoet organiseert, is heel blij dat het opnieuw mag na een paar afgelaste edities door corona. “Dit is een geweldige editie. We zijn heel blij dat we terug zijn.” We gingen een kijkje nemen naar de stoet en de praalwagens.